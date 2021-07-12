В Тольятти тушат крупный лесной пожар. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

На крупном лесном пожаре в Тольятти ликвидировано открытое горение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области в понедельник, 12 июля.

О возгорании сообщили в субботу, 10 июля. Из-за сильного ветра огонь распространился на площадь в 152,6 га. В Тольятти был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На ликвидации возгорания задействовались 440 человек личного состава и 156 единиц техники.

Привлекался вертолет Ми-8, а также самолет Бе-200. Задействовался пожарный корабль. Всего на очаги пожара было сброшено 650 тонн воды.

По предварительной версии, причиной пожара является поджег. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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