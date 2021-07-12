Строить самарский Планетарий начнут уже в 2022 году

Планетарий разместится в новом корпусе музея "Самара космическая". Фото: https://hinshtein.ru/

В Самарской области уже в 2022 году начнут строить планетарий. Как рассказал на совещании в министерстве культуры депутат Госдумы Александр Хинштейн, проект уже готов и прошел экспертизу. По федеральной программе в регион придет первый транш на строительство в 250 млн рублей. Всего же объем инвестиций, в том числе и из нижестоящих бюджетов, составит 716 млн рублей.

Планетарий должен появиться рядом с музеем Самара Космическая. Мы уже рассказывали, как он будет выглядеть. Общая площадь помещений планетарий будет 4000 кв.м. Здание будет трехэтажным и еще два этажа будут располагаться под землей.

С просьбой построить в региональной столице планетарий обратились сами жители, которые хотят, чтобы в космическом городе обязательно была возможность с этим космосом познакомиться поближе.