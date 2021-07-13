В Новокуйбышевске планируют установить памятник Валерию Грушину

Участник трио "Поющие бобры" Валерий Грушин (справа) Фото: Архив "КП"

Памятник Валерию Грушину планируют установить в Новокуйбышевске. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

В Новокуйбышевске жила семья Валерия Грушина, чьим именем назван популярный фестиваль авторской песни, который ежегодно проходит в Самаре. Идея фестиваля возникла в 1967-м году, когда студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин, увлекающийся турпоходами и авторской песней, погиб в походе в Иркутской области, спасая детей.

Памятник Грушину планируют установить в сквере рядом с домом, где жила семья Грушиных. Кроме того, обсуждается идея создать музей в квартире, где жила семья Грушиных.

Для реализации проекта планируется привлечь внебюджетные инвестиции.

Ранее в Самаре уж обсуждали перспективу установки памятника Валерию Грушину.