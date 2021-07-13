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Здоровье13 июля 2021 12:28

В Самарской области 219 новых заразившихся коронавирусом: данные на 13 июля 2021

За сутки в регионе 12 новых летальных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области более двухсот новых заразившихся коронавирусом

В Самарской области более двухсот новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки зарегистрировали 219 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 70 481 человек, из которых выздоровели 66 751. Во вторник, 13 июля, сообщили о 176-ти выписавшихся.

За сутки в регионе 12 новых летальных случаев, всего умерли 2 419 заразившихся.

В целом по стране 24 702 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. За все время пандемии заразились порядка 5,8 млн человек

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