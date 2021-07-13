Первые домашние матчи "Крыльев Советов" в новом сезоне РПЛ проведут позже из-за жары

Самарцы готовятся к возвращению в РПЛ

Изменено время начала двух домашних матчей самарских "Крыльев Советов" на старте нового сезона РПЛ. Об этом сообщают в клубе.

Из-за жаркой погоды, установившейся в регионе, принято решение перенести время начала игр. Таким образом, матчи с грозненским "Ахматом" (25 июля) и московским "Спартаком" (30 июля) начнутся в 20:00.

Самарские "Крылья Советов" возвращаются в премьер-лигу после очередного сезона в ФНЛ. Недавно самарцы уже сыграли со своим соперником по РПЛ "Уралом" и в контрольном матче уступили со счетом 1:3.