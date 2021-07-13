В Самаре сокращают количество транспорта на городских маршрутах

Самарцы жалуются, что в городе стало меньше общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сокращают количества транспорта на городских маршрутах. Дискуссия об этом развернулась в Twitter.

Ранее появлялись сообщения о сокращении транспорта на ряде городских маршрутов троллейбусов и автобусов. Жители города требовали объяснить, с чем связаны такие сокращения, отмечая, что люди вынуждены до часу и более стоять на остановках в ожидании транспорта, и это в условиях пандемии и проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Люди возмущены, что требуют соблюдать социальную дистанцию и при этом пускают меньше транспорта.

В городском департамента транспорта подтвердили, что сокращение действительно есть и оно связано с уменьшением выручки и пассажиропотока.

Ранее в Самару поступили новые троллейбусы "Адмирал", один из которых сломался в первый день работы.