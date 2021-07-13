В Самаре на стройке упала сваебойная машина

Сваебойная машина упала на стройке в Самаре. Фото - скриншот

В Самаре на стройке на пятой просеке упала сваебойная машина. Видео, на котором можно увидеть место происшествия, разместил на своем YouTube-канале блогер Александр Карягин.

В комментариях пользователи отмечали, что в районе 5-й просеки много крутых подъемов и спусков, поэтому при данных работах подобное происшествие ожидаемо. А кто-то предположил, что просто у тракториста насупило время обеда, он отдыхает сам и трактору дал полежать.

В Самаре в нескольких местах города продолжается масштабное строительство. В частности, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии возводят крупную транспортную развязку.