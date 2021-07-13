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Общество13 июля 2021 14:40

В Самаре на стройке упала сваебойная машина

Высказываются предположения, что это произошло из-за сложного рельефа на данном участке
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Сваебойная машина упала на стройке в Самаре. Фото - скриншот

Сваебойная машина упала на стройке в Самаре. Фото - скриншот

В Самаре на стройке на пятой просеке упала сваебойная машина. Видео, на котором можно увидеть место происшествия, разместил на своем YouTube-канале блогер Александр Карягин.

В комментариях пользователи отмечали, что в районе 5-й просеки много крутых подъемов и спусков, поэтому при данных работах подобное происшествие ожидаемо. А кто-то предположил, что просто у тракториста насупило время обеда, он отдыхает сам и трактору дал полежать.

В Самаре в нескольких местах города продолжается масштабное строительство. В частности, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии возводят крупную транспортную развязку.

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Сваебойная машина упала на стройке в Самаре
Сваебойная машина упала на стройке в Самаре