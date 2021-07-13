Группа ВТБ расширяет набор ИТ-специалистов в регионах

В регионах планируется проведение митапов для опытных специалистов.

Всего к концу 2022 года в регионах будет работать более 1200 ИТ-специалистов. Таким образом, общее количество сотрудников ИТ в регионах составит 20% от общего числа.

Это поможет банку ВТБ:

- обеспечить непрерывность и бесперебойность ИТ-поддержки банка за счет разницы в часовых поясах

- расширить воронку по найму и привлечь лучших специалистов со всей России

- оптимизировать затраты на аутсорсинг и размещение сотрудников

- развивать региональные центры компетенций по разработке ПО

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «Привлечение лучших ИТ-специалистов и целых команд из регионов позволит сократить время разработки ПО и повысить качество ИТ-поддержки продуктов банка. ВТБ — один из крупнейших работодателей в финансовой сфере и современная банковская организация, способствующая развитию сотрудников, мы считаем важным создавать рабочие места в регионах, чтобы специалисты могли работать в комфортных для них условиях там, где они живут – без необходимости релоцироваться в столицу».

В регионах планируется проведение митапов для опытных специалистов, а также для привлечения молодых специалистов на работу в ВТБ. Технологический партнер ВТБ - группа компаний «Т1» - сотрудничает с местными вузами по организации практики студентов на базе региональных ИТ- центров. Лучшие студенты после практики смогут пройти длительную стажировку в ИТ-блоке ВТБ или у технологических партнеров банка, а затем получить предложения по трудоустройству.