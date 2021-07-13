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Происшествия13 июля 2021 16:54

В Самаре нашли виновного в смерти женщины, на которую упала глыба снега

За преступление будет отвечать работник муниципального предприятия, отвечавший за содержание участка
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Трагедия произошла на улице Металлистов

Трагедия произошла на улице Металлистов

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самаре будет судить начальника участка общеремонтных работ муниципального предприятия. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой гибель человека.

Трагедия произошла в Кировском районе города вечером 28 марта. На двух женщины с крыши дома по улице Металлистов упала глыба снега. Одна из пострадавших скончалась, а вторая получила тяжелые травмы.

- По версии следствия, обвиняемый не организовал проведение работ по очистке кровли многоквартирного дома. Прокуратурой Кировского района утверждено обвинительное заклюение, уголовное дело в ближайшее время передадут в суд, - рассказали в СУ СК России по региону.