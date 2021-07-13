Самарцам рассказали, когда подешевеет морковь и свекла

Сейчас те овощи, что были произведены в прошлом году, заканчиваются. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В студии радио «КП» - Самара» исполняющий обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков рассказал, когда самарцам ждать снижения цен на картофель, морковь и свеклу.

- Выросшие цены - это фактор сезонности, но ближайшие 7-10 дней первые урожаи 2021 года, выращенные в России, поступят на прилавки. Южные регионы уже приступают к сбору урожая. В итоге цена будет потихоньку опускаться вниз и осенью достигнет своего минимума, - уверил Сергей Машков. – Сейчас те овощи, что были произведены в прошлом году, заканчиваются, а время нового урожая еще не наступило. В этот период замещение происходит за счет привозных продуктов, в том числе, из близ лежащих стран. Поэтому цены заметно выросли.

Руководитель СамГАУ заметил, что сложившаяся ситуация с ценами еще раз напоминала о том, насколько важно сельское хозяйство.

- Народ, которому нечем себя прокормить, через какое-то время просто не будет, поэтому сельское хозяйство сегодня - это все. Если есть еда - все остальное решаемо, - заявил Сергей Машков и добавил, что современные технологии позволяют выращивать качественные и недорогие отечественные продукты.

Полное интервью с исполняющим обязанности ректора Самарского государственного аграрного университета Сергеем Машковым читайте и смотрите здесь.