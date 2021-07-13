Ургант и Познер прибыли в Самару для съемки тревел-передачи

Иван Ургант побывал в Самаре, путешествуя по Волге. Фото - Instagram

Известные телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер во вторник, 13июля, прибыли в Самару для съемок телепередачи о путешествиях.

В своем проекте Ургант и Познер путешествуют по Волге на теплоходе Volga Dream, до приезда в Самаре они побывали в Волгограде и Саратове.

Как ранее писал Владимир Познер на своем сайте, у съемочной группы было желание создать фильм о путешествии по России, и Иван Ургант предложил поплыть по Волге с заходом в разные города.

В Самаре съемки продлятся до вечера, а затем корабль отправится в Казань, Нижний Новгород и другие города.