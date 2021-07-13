Дмитрий Азаров призвал к поискам преступников, устроивших крупный пожар в лесу Тольятти

Работы на месте происшествия продолжаются Фото: Предоставлено "Комсомолке"

13 июля глава Самарской области Дмитрий Азаров сегодня в прямом эфире в социальных сетях общается с жителями Тольятти. Одной из тем для обсуждения стал крупнейший пожар, который 10 июля начался в городском лесу.

- Мы обязательно должны найти и наказать преступников, которые его устроили. Прошу откликнуться всех, кто что-либо знает и видел подозрительных людей, - сообщил губернатор.

Дмитрий Азаров также поблагодарил за работу сотрудников МЧС, благодаря которым в понедельник уже удалось ликвидировать открытое горение. Оценил он и вклад мэра Тольятти Николая Ренца, а также местных жителей в работу по устранению последствий ЧП.

Губернатор пообещал, что автомобильной столице после случившегося будет оказана поддержка. Средства, в частности, предоставят из регионального бюджета.

Огонь охватил более сотни гектаров. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Работы на месте событий сейчас продолжаются.