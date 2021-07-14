В Самарской области с начала года на воде погибли 39 человек

Самарцев призывают отдыхать только на официальных пляжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на водных объектах с начала года погибли 39 человек, в том числе, 1 ребенок. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По статистике, большинство происшествий происходит на необорудованных пляжах, а также когда отдыхающие находятся в нетрезвом состоянии.

Недавно в Большеглушицком районе из реки Большой Иргиз извлекли тело погибшего 35-летнего мужчины. В понедельник, 12 июля, в районе острова Рождественский спасли двоих мужчин и женщину, которые отдыхали в месте, где запрещено купаться.

В МЧС призывают жителей региона отдыхать только на разрешенных пляжах, где работают спасатели, не купаться в пьяном виде, а также следить за детьми.

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