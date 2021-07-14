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Общество14 июля 2021 13:15

15 жителей Самарской области поступили на службу в особый президентский полк

В Самаре рассказали, куда отправятся местные призывники по итогам весенней призывной кампании
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Служить в президентском полку - почетно

Служить в президентском полку - почетно

Фото: из личного архива

В Самаре в среду, 14 июля, подвели итоги весенней призывной кампании. Как рассказала военный комиссар региона Алексей Вдовин, 15 человек были отправлены на службу в особый президентский полк.

- Порядка 10 человек выбрали альтернативную гражданскую службу, 4 призывника пошли в научные роты. Продолжается и тенденция набора призывников из казачьих обществ – если осенью прошлого года в ряды военнослужащих набрали порядка 30 таких призывников, то весной 2021 цифра уже перевалила за 60, - отметил он.

Всего около трех тысяч жителей губернии отправились в армию по итогам весеннего призыва. Как заявил Вдовин, задачи, поставленные руководством ЦВО, выполнены в полном объеме.