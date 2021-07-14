Самарским выпускникам рассказали, как стать востребованным профессионалом

Выпускники колледжа получают престижные предложения

Самарские выпускники узнали, как стать востребованным специалистом на рынке труда и где получить престижную специальность. Самарский финансово-экономический колледж является филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, поступая сюда студенты оказываются в одном из ведущих вузов страны.

Все выпускники Самарского финансово-экономического колледжа приобретают не только престижную профессию, но и возможность получить высшее образование по ускоренной программе. Полученный диплом филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации открывает отличные перспективы. В их числе возможность стать студентом одного из самых престижных вузов страны.

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, и никто не останется без престижной, высокооплачиваемой работы. После обучения всем выпускникам предлагают на выбор несколько сфер деятельности и сделавшие свой выбор получают интересные предложения трудоустройства.

Вся подробная информация на ресурсах учебного заведения:

Сайт - www.samara.fa.ru

ВК - vk.com/club148593933

Инстаграм - @filial_samfek