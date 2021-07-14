В "Крылья Советов" перешел бывший нападающий "Тамбова"

"Крылья" возлагают на Германа большие надежды Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" объявили о приобретении нового нападающего. Состав команды пополнил Герман Онугха из датского "Вайле". Его взяли в аренду до конца сезона с последующим правом выкупа.

- В составе датчан Онугха провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. До этого Герман выступал за "Тамбов" в РПЛ, за который в 13 играх забил 6 мячей, - сообщает пресс-служба "КС".

Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Первым клубом Германа является пензенский "Зенит". Потом футболист перебрался в "Волгарь", а в дальнейшем стал игроком "Краснодара". За "Краснодар-2" в ФНЛ форвард провел 67 матчей и забил 20 голов.

– Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причем отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом – настоящий дефицит, – заявил спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

Отметим, что Онугха уже занимался с "Крыльями" на сборах в Сербии. За команду игрок будет выступать под номером 20.

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