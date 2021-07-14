Минздрав начал проверку после того, как паллиативная служба не приехала к ребенку в село за 200 км от Самары

Тяжелое заболевание постепенно убивает малышку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министерство здравоохранения Самарской области сообщило редакции «КП-Самара» о начале проверки «по факту неоказания медицинской помощи ребенку с неизлечимой болезнью».

Речь идет о Василисе Янышевой из села Приволжье Самарской области. У девочки тяжелое неизлечимое заболевание - синдром Тея-Сакса. Недели три назад она заболела, сельские врачи рекомендовали показать ее пульмонологу и неврологу, а поскольку таких специалистов «на районе» нет, мама девочки – Алена Янышева - обратилась за помощью в паллиативную службу Самарской области, ведь Василиса – их подопечная. Но в службе к перспективе ехать в далекую глушь, видимо, отнеслись «с прохладцей» - маме то и дело отвечали, что нужного человека нет на месте.

Василиса выздоровела сама, а через неделю заболела, причем еще серьезнее, чем до этого. По крайней мере, педиатр честно сказал: мы сделали все, что могли, везите в Самару. Вот только как? Паллиативная служба вновь отказала Янышевым с формулировкой «Мы не грузоперевозки», так что в село пришлось вызывать вертолет.

В Самару Василису доставили на вертолете, правда, ждать этого пришлось 5 часов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В самарской больнице имени Ивановой Василису вылечили, но брать на себя ответственность за ее благополучное возвращение домой никто так и не решился. Как рассказала корреспондентам «КП-Самара» Алена Янышева, когда она спросила врача «Вы что, хотите, чтобы она у меня умерла в дороге?», ей ответили: «Ну вы же понимаете, что она все равно умрет когда-нибудь».

К слову, доехала девочка до дома благополучно благодаря чудо-приборчику, который Василисе ранее выделил благотворительный фонд «ЕВИТА».

Редакция «Комсомолки», узнав обо всей этой истории, задалась вопросом: все ли верно медики сделали в данной ситуации? Разбираться в этом теперь будут специалисты минздрава.

Неизлечимо больным детям в Самарской области сейчас помогает благотворительный фонд «ЕВИТА» - покупает им лечебное питание, лекарства, медаппаратуру. Если вместе с фондом вы захотите спасти чью-то жизнь, зайдите на его сайт, чтобы узнать, чем можно помочь.

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А когда девочку выписывали домой, маму провожали словами «Ну вы же понимаете, что она все равно когда-нибудь умрет» (подробности)