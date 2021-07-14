В здании бывшего кинотеатра "Юность" в Самаре хотят сделать школу искусств

В здании бывшего кинотеатра сделают школу искусств. Фото - городская администрация

В Самаре в здании бывшего кинотеатра "Юность" хотят открыть школу искусств. Об этом сообщают в городском департаменте градостроительства.

Сейчас здание кинотеатра пребывает в заброшенном состоянии и частично обнесено забором. Там периодически замечают подростков и лиц без определенного места жительства. В здании происходят пожары.

Сейчас планируется отреставрировать здание и сделать там школу искусств. Как сообщают в депстрое, подрядчик по муниципальному контракту работает над проектом. Ожидается, что в здании будет продуманная акустика, чтобы раскрыть качество звучания музыкальных инструментов.