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Общество14 июля 2021 17:09

В Самаре блогер с высоты показал, как идет строительство развязки на Ново-Садовой

Крупную транспортную развязку строят в районе "Современника"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре строят крупную развязку около "Современника". Фото - скриншот

В Самаре строят крупную развязку около "Современника". Фото - скриншот

В Самаре продолжается строительство крупной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Как идет строительство можно увидеть на видео блогера Сергея Бобина.

На перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии начали строить двухуровневую развязку. Ожидается, что строительство продлится порядка трех лет. Путепровод пройдет вдоль над Ново-Садовой, а по улице Советской Армии машины поедут под ним.

Из-за масштабного строительства изменена схема движения, автомобили в районе "Современника" едут по дублеру.

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Строительство развязки в Самаре
Строительство развязки в Самаре

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