"Би-2" планирует выступить в Самаре следующим летом. Фото - Instagram группы

Названа новая дата концерта "Би-2" в Самаре. Как написали музыканты в своем Instagram, они планируют выступить на стадионе "Солидарность Арена" 27 августа 2022 года.

Из-за коронавирусных ограничений был отменен концерт, запланированный на стадионе на август этого года.

- Очень хочется, чтобы это был последний вынужденный "ковидный" перенос наших выступлений. Обязательно увидимся на концертах, друзья! - написали музыканты.

Все купленные билеты действительны на новую дату, менять или сдавать их не нужно.

Ранее в Самаре из-за коронавируса также был отменен концерт группы "Руки Вверх".