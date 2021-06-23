В Самаре отменили концерт «Руки вверх!» из-за сложной ситуации с коронавирусом

Юбилейный тур "Руки вверх!" перенесли на следующий год Фото: "КП" Архив

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков сообщил об отмене концерта в Самаре, который должен был состояться 28 августа 2021 года на стадионе «Солидарность Арена». Жуков объяснил это тем, что в городе сложилась нестабильная эпидемиологическая ситуация.

- Мне очень жаль, но сегодня я вынужден сообщить о переносе наших юбилейных стадионных концертов на 2022 год. Это очень грустное, но вынужденное решение, - написал Сергей Жуков на своей странице в Инстаграм.

Как сообщил российский певец, концерт будет перенесен на 18 июня 2022 года. Все билеты, которые были куплены на отмененный юбилейный концерт, будут действовать в следующем году. Также из-за коронавируса были отменены концерты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и в Санкт-Петербурге.

Напомним, в Самарской области резки ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 101 человека, в то время как несколько дней назад было всего 60 заболевших в сутки. Власти региона начали рассматривать введение жестких ограничений на территории Самарской области.