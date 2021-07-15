В Тольятти отремонтируют дорожное покрытие на путепроводе на М-5

Осенью на путепроводе открыли рабочее движение. Фото - ФКУ "Поволжуправтодор"

В Тольятти начали ремонтировать проезжую часть на путепроводе на М-5. Об этом сообщили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Рабочее движение на путепроводе на 974-м км дороги М-5 "Урал" открыли осенью прошлого года. Путепровод строился на протяжении последних пяти лет и был призван увеличить пропускную способность трассы, чтобы на въезде в Тольятти перестали скапливаться пробки.

После открытия движения водители едва ли не сразу стали жаловаться на качество проезжей части, отмечая, что, хотя дорогу только что открыли, складывается впечатления, что она уже нуждается в ремонте. Этим летом ситуация усугубилась.

Как отметил глава региона, он сам проехал по этой дороге и указал заказчику на ненадлежащее качество выполненных работ. Сейчас дорогу ремонтируют, ожидается, что ее сделают к августу.