Решение самарского УФАС о штрафе в 1 млн рублей для "ЭкоСтройРесурс" отменено

Штраф для самарского регоператора по вывозу отходов отменили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение УФАС Самарской области о штрафе в 1 млн рублей для регионального оператора по вывозу мусора "ЭкоСтройРесурс" отменено. Об этом сообщают в компании.

- Коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы, в составе четырех руководителей управлений ФАС России, официально отменил решение и предписание Самарского УФАС от 24 мая 2021 года по делу о нарушении компанией «ЭкоСтройРесурс» антимонопольного законодательства, - говорится в сообщении регоператора.

Ранее в самарской антимонопольной службе посчитали, что при расчете ежемесячной платы за вывоз отходов из нескольких клиник цены оказались завышены в 12 раз.

- Региональный оператор не сам определяет формулу, она установлена постановлением правительства РФ № 354. Именно по ней осуществляется расчет коммунальной услуги для юридических лиц. В частности, для медицинских учреждений, итоговая сумма зависит от годового количества посетителей и нормативов, утвержденных органами исполнительной власти, - отмечает руководитель правового управления ООО "ЭкоСтройРесурс" Татьяна Шаронова.

В антимонопольной службе отмечали, что следует брать в расчет количество посетителей за месяц.