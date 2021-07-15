Парламентарии Думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов добровольно отказались от депутатских полномочий

В числе делегатов - представители 45 местных отделений партии

15 июля в Самаре проходит второй этап конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». В числе делегатов - представители 45 местных отделений партии: депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы – члены фракции «Единой России», кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и СМИ. Цель встречи - выдвинуть и утвердить кандидатов, которые будут представлять на выборах «Единую Россию» как в партийном списке, так и в одномандатных округах. Работу единороссов возглавляет Секретарь Самарского реготделения, член Бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Необходимо выбрать лучших из лучших, - отметил Дмитрий Азаров, и напомнил партийцам о недавней трагедии в Жигулевске. - Ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон.

После трагического случая на воде, в котором погиб отец семейства Денис Безруков, депутаты Жигулёвской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов добровольно написали заявления о сложении мандатов. Об этом губернатор Дмитрий Азаров объявил во время конференции.

Напомним, что решения, принятые на втором этапе Конференции призваны мобилизовать партийный актив на эффективную командную работу и придать новый мощный импульс.