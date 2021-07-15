В Самаре будут судить изверга, напавшего на подростка в лифте

Жестокое нападение попало на видео Фото: скриншот

Самарская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на подростка в Промышленном районе города. Скоро дело рассмотрят в суде.

1 мая неизвестный избил 16-летнего мальчика в лифте и отобрал у него мобильный телефон. Произошедшее попало на камеру. По версии следствия, мужчина заметил на улице подростка с сотовым телефоном в руках. Проследив за ним, он зашёл за ним в подъезд, а после в лифт, где напал на юношу.

- Злоумышленник нанёс несовершеннолетнему несколько ударов кулаком в лицо, после чего скрылся с похищенным телефоном стоимость 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Самарской области.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления разбойного нападения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.