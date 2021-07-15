В переходе около стадиона "Солидарность Арена" осыпалась плитка

В пешеходном переходе около "Солидарность Арены" обвалилась плитка. Фото - группа "Активная Самара"

В Самаре в пешеходном переходе около стадиона "Солидарность Арена" обрушилась плитка. Об этом сообщается в паблике "Активная Самара".

В соцсетях появились фотографии обвалившейся плитки, пользователи писали, что отвалились большие куски, отмечая, что, к счастью, никого не зашибло.

Проблемы с этих переходом возникают уже не в первый раз. Так, в 2019-м году переход оказался затоплен.

Как сообщили в городском департаменте городского хозяйства, плиточное покрытие в переходе будет восстановлено в ближайшее время.