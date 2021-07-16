Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье16 июля 2021 11:24

В Самарской области 264 новых заразившихся коронавирусом: данные на 16 июля 2021

С начала пандемии заразились более 70 тысяч человек
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области некоторые жители должны вакцинироваться в обязательном порядке

В Самарской области некоторые жители должны вакцинироваться в обязательном порядке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, выявили 264 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 71 248 человек. В пятницу сообщили, что за сутки выписались 179 пациентов, всего выздоровели 67 281 заразившийся.

За сутки в регионе 9 новых смертельных случаев, всего умерли 2 458 человек.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Самарской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.