В Самарской области некоторые жители должны вакцинироваться в обязательном порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в пятницу, 16 июля, выявили 264 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 71 248 человек. В пятницу сообщили, что за сутки выписались 179 пациентов, всего выздоровели 67 281 заразившийся.

За сутки в регионе 9 новых смертельных случаев, всего умерли 2 458 человек.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Самарской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.