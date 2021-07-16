В Самарской области некоторые жители должны вакцинироваться в обязательном порядке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в пятницу, 16 июля, выявили 264 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 71 248 человек. В пятницу сообщили, что за сутки выписались 179 пациентов, всего выздоровели 67 281 заразившийся.
За сутки в регионе 9 новых смертельных случаев, всего умерли 2 458 человек.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Самарской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.