В Самарской области на ферме произошел крупный пожар

В Самарской области тушат крупный пожар на ферме. Фото - скриншот

Крупный пожар произошел на ферме в Самаркой области в пятницу, 16 июля, сообщают в региональном МЧС.

В Сызранском районе в поселке Сборный загорелись сено и несколько строений на ферме. Был объявлен повышенный ранг вызова из-за угрозы распространения огня на другие здания. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 квадратных метров, в дальнейшем стало известно, что объявлена локализация на площади в 350 квадратных метров.

Эвакуировано 70 голов крупного рогатого скота. Среди животных погибших и пострадавших нет.

В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

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