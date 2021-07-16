Паллиативное отделение в больнице им.Середавина в Самаре планируют открыть к Новому году

Первые дизайн-проекты будущих палат уже готовы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Первое в Самарской области паллиативное отделение планируют открыть в декабре – прямо к Новому году. Разместится оно на втором этаже педиатрического корпуса больницы имени Середавина.

Решение о необходимости создания такого отделения министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял в июне. Ремонт помещений берет на себя минздрав, закупкой оборудования и обустройством палат занимается благотворительный фонд «ЕВИТА».

Недавно исполнительный директор фонда Ольга Шелест сообщила о том, что уже готовы первые дизайн-проекты будущих палат. На 12 кв метрах разместят: функциональную кровать для ребенка, диван (или кровать) для его мамы (папы), шкаф для одежды, столик для приема пищи, холодильник, телевизор, микроволновку, чайник, раковину и стул для посетителей.

Изначально предполагалось, что санузлы будут на отделение: два туалета, плюс душевая для мам, джакузи – для детей.

Представители минздрава готовы сделать все возможное, чтобы палаты были максимально комфортными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Публикация дизайн-проекта в соцсетях вызвала бурное обсуждение. Фонд «ЕВИТА» помогает неизлечимо больным детям с тяжелейшими заболеваниями, так что родители подопечных фонда неоднократно бывали в больницах и могут с уверенностью сказать, где и чего им не хватало. Многие просили обустроить небольшую туалетную комнату именно в палатах.

- 15 июля на встрече с замминистра здравоохранения Асланбеком Майрамукаевым я спросила, возможно ли все-таки выполнить просьбу наших мам, - рассказала в соцсетях Ольга Шелеств. – А от ответил: «Ольга, нужно сделать так, чтобы мамам было комфортно. Я поручу рассчитать смету, и мы обязательно поставим отдельный санузел в каждую палату». Так что теперь мы перерисовываем дизайн-проекты!

По предварительным данным, кроме 7 палат для детей, которые будут лежать в паллиативном отделении, там будут еще и кабинет массажа, плюс отделение дневного пребывания для тех, кому нужна консультация врача или несложные медицинские манипуляции.

Фонд «ЕВИТА» приглашает к сотрудничеству компании и частных лиц, готовых помочь в обустройстве отделения, закупке техники (кондиционеров, микроволновок, чайников и др), сантехники (джакузи, душевые) и мебели. Связаться с представителями фонда можно по электронной почте bfevita@mail.ru (с пометкой «Паллиативные палаты») или по номеру +7-939-701-00-81 (Вера Хохлова, куратор проекта).

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