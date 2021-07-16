Самарский "Газбанк" подозревают в махинациях с невозвратными вкладами

ЦБ отозвал лицензию у самарского "Газбанка", а теперь всплывают и махинации

Агентство по страхованию вкладов обратилось с иском в арбитражный суд и намерено получить 2,9 млрд рублей с лиц, контролировавших АО КБ "Газбанк". Сам банк уже признан банкротом, открыто конкурсное производство, управляющим как раз и выступает агентство.

Осуществляя управление и разбираясь в бумагах, агентство нашло нарушения в работе банка, которые и привели к плачевному результату. Так, выяснилось, что контролировавшие банк граждане предоставляли юрлицам и физлицам невозвратные кредиты. Именно это и послужило отправной точкой всех денежных проблем предприятия.

По данным АСВ, такое нарушение является основанием для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой ответственности. Теперь обращение должен рассмотреть суд.

- Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы Банка, - сообщили в АСВ.

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