За сутки коронавирусом в Самарской области заболели 279 человек, а 10 умерли

В Самаре растет заболеваемость коронавирусом

В Самарской области коронавирусом заболели еще 279 человек. Предыдущее пиковое значение было зарегистрировано 11 июля - это было 281 больных за день. Число заболевших уже давно не снижается ниже 250. В регион пришла третья волна заболеваемости. Свирепствует и новый штамм - более заразный, приводящий к возникновению более тяжелых форм заболевания. Врачи отмечают, что сейчас больные все чаще буквально из скорой попадают в реанимацию.

Растет в результате и смертность. За последние сутки скончались 10 человек, накануне - 17. Медики отмечают, что болезнь все чаще настигает молоды людей, сотрудников сферы обслуживания.

В регионе продолжают вакцинацию, она объявлена обязательной для некоторых групп населения, в частности врачей, учителей, таксистов, соцработников, продавцов, работников ресторанов. Провести вакцинацию 60% сотрудников таких учреждений должны до сентября. С какими трудностями вакцинация сталкивается в регионе, мы рассказывали ранее.