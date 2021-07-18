В Самаре сняли на видео Солнечный рынок, который должны снести

Рынок скоро должен исчезнуть отсюда

В Самаре на видео сняли рынок Солнечный на Южном шоссе. Вскоре он должен исчезнуть с лица города - администрация выдала предписание о сносе торговых палаток. Владельцы участка обращались в суд, но их не поддержали.

Сейчас на рынке торгуют практически всем. Палаток уже становится меньше. На видео, которое снял Евгений Щекин с высоты, видно, что ряды предпринимателей пустеют.

Что будет на этом месте в дальнейшем, неизвестно. Вдоль Южного шоссе активе ведется строительство многоквартирных домов. С одной стороны, рынок нужен тем, кто привык покупать здесь определенные товары, с другой - представляет собой образец не самой структурированной и организованной торговли, такой своеобразный островок 90-х.