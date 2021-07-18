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Общество18 июля 2021 18:03

В Самаре сняли на видео Солнечный рынок, который должны снести

Администрация города выдала предписание о сносе палаток
Источник:kp.ru
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Рынок скоро должен исчезнуть отсюда

Рынок скоро должен исчезнуть отсюда

В Самаре на видео сняли рынок Солнечный на Южном шоссе. Вскоре он должен исчезнуть с лица города - администрация выдала предписание о сносе торговых палаток. Владельцы участка обращались в суд, но их не поддержали.

Сейчас на рынке торгуют практически всем. Палаток уже становится меньше. На видео, которое снял Евгений Щекин с высоты, видно, что ряды предпринимателей пустеют.

Что будет на этом месте в дальнейшем, неизвестно. Вдоль Южного шоссе активе ведется строительство многоквартирных домов. С одной стороны, рынок нужен тем, кто привык покупать здесь определенные товары, с другой - представляет собой образец не самой структурированной и организованной торговли, такой своеобразный островок 90-х.

Смотреть видеосюжет
Снести нельзя оставить: в Самаре хотят убрать очередной рынок
Снести нельзя оставить: в Самаре хотят убрать очередной рынок
Не оставили шансов: власти отказались продлевать аренду «Солнечного рынка»: https://63.ru/text/business/2021/06/21/69981245/ Есть предложения по съемке? Пиши сюда http://surl.li/rxre Подкинуть копеечку автору на развитие канала : https://www.donationalerts.com/r/chekin74