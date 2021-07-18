"Крылья Советов" продолжат сотрудничество с "Солидарностью"

"Крылья" остались при партнере

"Крылья Советов" продолжат сотрудничество с банком "Солидарность". Этому партнерству уже три сезона и именно при помощи банка были проведены такие совместные мероприятия, как чартерный рейс для фанатов до Грозного на полуфинал Кубка России.

Как обещают в пресс-службе клуба, впереди еще немало подобных активностей, логотип партнера будет размещен на игровой форме футболистов. В прошлом сезоне Сергей Аракелов, глава банка, входил в состав совета директоров клуба, но после окончания сезона покинул свой пост. Его место занял выходец из Газпрома Андрей Кислов.

18 июля "Крылья" представили новую игровую форму и провели контрольный матч перед стартом РПЛ. Игра с "Уралом" закончилась поражением со счетом 0:1.