Самарские "Крылья Советов" проиграли "Уралу"

"Крылья Советов" возвращаются в РПЛ

Самарские "Крылья Советов" уступили екатеринбургскому "Уралу" в контрольном матче. Игра прошла на стадионе "Солидарность Арена".

Самарская команда в предстоящие выходные начнет новый сезон в российской премьер-лиге, в домашнем матче встретившись с грозненским "Ахматом" в воскресенье, 25 июля. "Крылья" возвращаются в РПЛ после очередного сезона в первой лиге.

При подготовке к сезону "Крылья" дважды сыграли с "Уралом" и оба раза уступили - 1:3 в Екатеринбурге и 0:1 в Самаре. На самарской арене единственный гол в матче на счету Юрия Железнова.

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