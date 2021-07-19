В Самаре предупреждают об опасности лишиться накоплений при покупке справок о вакцинации

В Самарской области продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской полиции предупреждают об опасности махинаций с персональными данными при покупке фиктивных справок о вакцинации.

Как сообщают в ГУ МВД России по Самарской области, для оформления поддельных справок о вакцинации "клиенты" предоставляют мошенникам свои персональные данные, среди которых полис обязательного медстрахования, СНИЛС и паспортные данные.

Данные, полученные мошенниками, могут ими использоваться, чтобы получить на имя гражданина, пожелавшего купить справку о вакцинации, многомиллионные кредиты. Деньги мошенники заберут себе, выплачивать же кредит придется антипрививочнику с фиктивной справкой.

Кроме того, мошенники могут получить доступ к пенсионным накоплениям. В полиции отмечают, что вакцинация является действенным способом остановить пандемию, в то время как покупка фиктивного сертификата может привести к значительным финансовым потерям.

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