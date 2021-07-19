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Здоровье19 июля 2021 11:23

В Самарской области 280 новых случаев заражения коронавирусом: данные на 19 июля 2021

За сутки в регионе 10 новых смертельных случаев
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области 280 новых заразившихся коронавирусом

В Самарской области 280 новых заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки нашли 280 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 72 075 человек, из которых выздоровели 67 820, в том числе, 191 - за прошедшие сутки.

В понедельник, 19 июля, сообщили еще о десяти умерших, всего среди заразившихся 2 495 летальных случаев.

В целом по стране 24 633 новых заразившихся за сутки в 85-ти регионах страны. Всего заразились уже около 6 млн человек.

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