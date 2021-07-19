Эксперты рассказали, почему Сергею Шатило смягчили приговор за картельный сговор

Сергею Шатило изменили срок на условный Фото: из личного архива

В Самаре активно обсуждают изменение приговора фигурантам громкого уголовного дела о картельном сговоре. Участниками дела стали бывший замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян и директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило. Изначали Сергею назначили 3,5 года колонии, но в последствии срок заменили на условный. Также был снят арест со всего имущества осуждённых.

Заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ Андрей Тенишев, утверждает, что такое решение справедливо, так как преступление экономическое, поэтому достаточно и условного наказания. По мнению эксперта, главное – не то, кто сколько получил, а что суд от имени государства сказал, что картель – это преступление.

- Это важно сегодня. Картели – это не только сговоры на торгах, но и на товарных рынках. Например, компании-конкуренты договариваются о повышении цен или создании дефицита. Я думаю, что в современных условиях, когда продолжается рост цен, не всегда вызванный объективными экономическими причинами, такой приговор - это сигнал бизнесу, что за картель может ответить не только компания, но и ее акционеры и руководители лично, - делится своим мнением с корреспондентом "КП-Самара" Тенишев.

По мнению Андрея Петровича, который в 2013-2021 годах был начальником управления по борьбе с картелями ФАС РФ, судебная практика по уголовным делам о картелях невелика – всего пять приговоров. И все они постановлены в особом порядке, когда подсудимые признали обвинение, а наказания были в виде штрафов или условного лишения свободы. Дело Шатило – первый приговор по уголовному делу о картеле, когда подсудимые вину не признали и активно защищались от предъявленного обвинения. По всей видимости, на этом судебное рассмотрение дела не закончится – сторона защиты и сторона обвинения будут обжаловать состоявшееся судебное решение.

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