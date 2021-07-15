В Самаре суд смягчил приговор для Сергея Шатило за картельный сговор

Областной суд смягчил приговор

В Самарском областном суде изменили приговор фигурантам громкого уголовного дела о картельном сговоре после рассмотрения апелляционных жалоб. Участниками дела стали бывший замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян и директор ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило. Самое главное изменение - смягчение наказания. Так Сергею Шатило 3,5 года реального срока в колонии заменили на условный. Более того, арест был снят со всего имущества осужденных.

- Сегодня комиссия областного суда приняла решение об изменении приговора, были устранены шероховатости, убрали из классификации деяния формулировку об использовании служебного положения осужденными. Приговор был изменен в части назначения наказания. Мы рады решению, но эта радость немного сдержанная, так как мы в корне не согласны с решением о признании фигурантов дела виновными. Верховный суд высказался, как надо считать ущерб, но почему-то областной суд эту позицию не принял во внимание, иначе нужно было бы закрыть дело, - рассказал журналисту "КП" - Самара" адвокат Вячеслав Земчихин.

Защита готовится, после пристального изучения всех документов, подать прошение об обжаловании в Шестой кассационный суд.

Дело о картельном сговоре стало первым в России, когда фигуранты получили реальный срок. Первый приговор был вынесен в августе 2019 года: за ограничение конкуренции самарские судьи отправили в колонию высокопоставленного чиновника и бизнесмена, который одним из первых стал развивать государственно-частное партнерство в регионе. Изначально Сергея Шатило и Альберта Навасардяна подозревали в коммерческом подкупе и злоупотреблении служебным положением. С жалобой на чиновника и бизнесмена обратился конкурент медицинских технологий. Компания также намеревалась участвовать в торгах на ремонт и обслуживание оборудования в 23 больницах. Но Сергей Шатило предложил конкуренту не претендовать на победу, а за это получить договор субподряда. Как выяснилось позже, в то время за фигурантами уже пристально следили.

Дело завертелось довольно быстро. В 2019 владельцу так и недостроенной "Клиники сердца" вынесли приговор и отправили на реальный срок за решетку. Решение было действительно беспрецедентным. Но в июле 2020 года общественность неожиданно снова услышала о Шатило - его адвокаты провели огромную работу и смогли убедить судей в апелляционной инстанции, что все не так просто. Юристы обнаружили слишком много шероховатостей и несоответствий. В июле 2020 приговор отменили, дело вновь вернули в районный суд.

Сейчас у адвокатов остается вопрос о том, как рассчитывалась сумма ущерба.

- По мнению приглашенных экспертов, из этой цифры нужно вычесть затраты на покупку и ремонт медицинского оборудования, которые были прописаны в документе, зарплату сотрудников, уплаченные налоги и много чего, в конечном итоге ООО «Современные медицинские технологии» получило чистую прибыль примерно на 11 млн рублей, а в масштабах дел о картельных сговорах это сущие копейки, - сообщали ранее адвокаты.

В июне 2020 года завершилось рассмотрение еще одного дела, касающегося Сергея Шатило. Его признали виновным в покушении на сбыт на территории России незарегистрированных медицинских изделий.

Возможно, снятие ареста с имущества приведет к тому, что строительство "Клиники сердца" возобновится и это здание смогут ввести в систему здравоохранения региона, если к этому будет интерес.

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