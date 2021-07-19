В Тольятти из-за строительства моста через Волгу возможны перебои с водоснабжением

Мост в обход Тольятти войдет в транспортный маршрут "Европа - Западный Китай"

Тольяттинцев предупредили о возможных перебоях с водоснабжением из-за строительства моста через Волгу. Об этом сообщили в городской администрации.

В Самарской области продолжается строительство моста через Волгу в обход Тольятти, который войдет в состав маршрута «Европа – Западный Китай». Сейчас работы идут в районе Климовки, а также около села Подстепки.

В мэрии Тольятти предупредили, что в Автозаводском районе возможны перебои с водой. В случае необходимости к домам района воду будут подвозить в бойлерах. Сообщается, что перебои с водой будут кратковременными.

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