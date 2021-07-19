Пожарные "Тольяттикаучука" помогали ликвидировать крупный пожар в городском лесу

Пожарные "Тольяттикаучука" отметились смелыми действиями

Крупный пожар в тольяттинском лесу наделал много шума. Боролись с ним и сотрудники пожарно-спасательного формирования "Тольяттикаучка" - ПЧ № 28. Вместе со спасательными службами они помогали ликвидировать последствия крупнейшего за последние 11 лет возгорания.

В пятидневной работе были задействованы полсотни человек личного состава и несколько единиц техники предприятия. Бойцы заводской 28-й пожарной части сдерживали огонь на восточной стороне горящего леса. Они всеми силами защищали жилые дома и возрастные сосны.

- Лесные пожары всегда тяжело тушить. Проехать на спецтехнике невозможно, приходится идти пешком по пересеченной местности в боевой одежде и тянуть заполненные водой рукава, вес которых доходит до 60 кг, - делится командир ПЧ Сергей Соловьев.

По словам огнеборца, все осложнялось и сильной жарой. Тем не менее, несмотря на все трудности, пожарные справились со своей задачей.

Как отмечают в "Тольяттикаучуке", основная задача их пожарной части - охрана предприятия от пожаров и прочих ЧП. Но когда в городе происходит такая чрезвычайная ситуация, руководство компании всегда оказывает помощь. Бойцы ПЧ-28 проводили на переднем крае по 24 часа без перерыва.

- И сейчас наша работа не заканчивается. Пока стоит 4-5-й класс пожарной опасности, мы, как и в прошлые годы, продолжим собственными силами патрулировать вверенные нам кварталы городского леса, - рассказал руководитель пожарно-спасательного-формирования Вадим Медведев.

Добавим, что "Толяьттикаучук" последние 10 лет ежегодно участвует в восстановлении леса Тольятти. Только этой весной сотрудники предприятия совместно с другими организациями высадили 65 тысяч молодых деревьев. Осенью эта деятельность будет продолжена.