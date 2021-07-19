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Общество19 июля 2021 15:07

В Самаре с 22 июля закроют движение на улице Авроры

Об этом сообщили в администрации Самары
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Движение закроют на все выходные

Движение закроют на все выходные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года будет ограничено движение на нескольких улицах города. Временные ограничения будут введены в связи с переустройством теплотрассы на улице Авроры.

- На пересечении Авроры и Гаражной планируется провести замену участка теплотрассы, - сообщили чиновники.

Стоит отметить, что через данный участок проходят маршруты общественного транспорта. В департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время будет подготовлена информация об изменениях в маршрутах автобусов и трамваев в период проведения ремонтных работ.