В Самаре с 22 июля закроют движение на улице Авроры

Движение закроют на все выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года будет ограничено движение на нескольких улицах города. Временные ограничения будут введены в связи с переустройством теплотрассы на улице Авроры.

- На пересечении Авроры и Гаражной планируется провести замену участка теплотрассы, - сообщили чиновники.

Стоит отметить, что через данный участок проходят маршруты общественного транспорта. В департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время будет подготовлена информация об изменениях в маршрутах автобусов и трамваев в период проведения ремонтных работ.