В Самарской области ожидаются грозы с градом

До конца недели возможны грозы, град и шквалистый ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, 20 июля местами по Самарской области возможны грозы, град и шквалистое усиление ветра.

- Днем 20 июля, с сохранением вечером, местами по области ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, возможен град, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во вторник, 20 июля, днем в Самаре температура воздуха поднимется до +35 градусов, ночью +20…+22. Такая же погода, с вероятными грозами, ожидается и в последующие дни 21 и 22 июля 2021 года.

Напомним, по прогнозу синоптиков, к концу этой недели температурный фон должен снизиться.