В Самаре меняют покрытие сквера у кафе «Три вяза», которое обещали не трогать

Покрытие у сквера решили поменять Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре начали замену покрытия в сквере около кафе «Три вяза». Фотографии выложили в соцсети местные жители. В комментариях они выражают недовольство данным переустройством пространства сквера - сквер был авторским проектом самарского архитектора и художника Вагана Каркарьяна, который также приложил свою руку к проектированию аэровокзала Курумоч, гостиницы «Волга», Дома актёра и многих других памятников архитектуры. Тогда Каркарьян задумал оригинальное мощение из натурального колотого камня, которое сейчас меняют на фабричную плитку.

Архитектор Ирина Фишман в своём instagram обратилась напрямую к Елене Лапушкиной за разъяснениями.

- Сквер находится в самом центре исторического центра Самары, это знаковое пространство для всего города и многих поколений горожан. Где проект обновления сквера? Где рисунок мощения? Кем он был разработан, Елена Владимировна, прошу Вас, выйдите же на связь с неравнодушными гражданами и давайте обсудим, что происходит во вверенном Вам городе? – обращается к властям Ирина.

Напомним, в прошлом году Владимир Василенко пообещал ничего не трогать в данном сквере после скандальной ситуации с заменой модернистских скамей на классические чугунные лавки. Тогда переустройством общественного пространства возмутились общественники, в том числе градозащитник Андей Кочетков. Но работы всё равно были инициированы. Активисты не верят в аварийность покрытия и утверждают, что вывезенное на свалку покрытие было в идеальном состоянии.