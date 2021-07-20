В Самаре на улице Демократической насмерть разбился мотоциклист

34-летний парень не справился с управлением Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 20 июля 2021 года, в Самаре на улице Демократическая, 79 насмерть разбился 34-летний мотоциклист. Мужчина не справился с управлением и взрезался в «отбойник».

- После удара мотоцикл «Кавасаки» опрокинулся и продолжил скольжение, после чего ударился в движущийся в попутном направлении трактор с прицепом, - рассказали КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 3 июля 2021 года под Сызранью в ДТП попал мужчина. В том день аномальная жара ослабила бдительность опытного мотоциклиста, и он врезался в попутный автомобиль. Врачи чудом смогли спасти мужчину, за что он им безмерно благодарен.