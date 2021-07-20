Для держателей карт «Мир» ВТБ теперь доступен Apple Pay

Отпала покупок картой «Мир» ВТБ стала еще проще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Держатели карт «Мир» ВТБ получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay и расплачиваться с помощью устройств на базе iOS. Настроить Apple Pay можно в приложение Wallet на iPhone. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает ВТБ владельцам своих карт. Как сообщили КП в пресс-службе ВТБ со ссылкой на члена правления банка Святослава Островского, новая опция позволит клиентам легко отказаться от привычного «пластика», используя бесконтактную оплату.

- Расширение спектра цифровых продуктов и сервисов, доступных клиентам ВТБ, является стратегической задачей ВТБ. Миллионы россиян уже давно привыкли использовать смартфон как основной инструмент для финансовых операций, включая оплату покупок. В общем объеме бесконтактных транзакций доля трат, совершенных клиентами ВТБ с использованием смартфонов, постоянно увеличивается и уже сегодня достигает 60-70%. Со стороны клиентов, в частности тех, кто получает или планирует получать выплаты от государства, мы видим значительный спрос на карты МИР - только наш банк выдал более 10 млн таких карт, - подчеркнул Островский

Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена: пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, также действует уникальный одноразовый динамический код безопасности. Кстати, когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

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