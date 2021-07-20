Территорию у памятника Высоцкому рядом с новым дворцом спорта в Самаре благоустроят

Памятник Высоцкому останется около дворца спорта на Молодогвардейской

В Самаре благоустроят территорию около памятника Владимиру Высоцкому, который располагается у строящего ледового дворца спорта на Молодогвардейской. Об этом сообщили в городской администрации.

Памятник известному советскому автору и исполнителю песен открыли в январе 2008 года. Именно во дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре (тогда именовавшейся Куйбышевом) в 1967-м году Высоцкий впервые выступал перед многотысячной аудиторией - на концерт пришли порядка 7 тысяч человек.

Сейчас строится новый дворец спорта, благоустраивается территория вокруг. Около памятника поставят лавочки, сделают дополнительную подсветку и обновят облицовочную поверхность памятника.

Ожидается, что все работы около памятника завершат до 25 августа.

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