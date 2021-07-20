На матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" пустят 30% болельщиков

На стадион пустят лишь 30% болельщиков

На матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" в ближайшие выходные пустят лишь 30% болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Такое решение было принято из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом в регионе - в последний месяц регулярно находят более двухсот заразившихся за сутки, из-за чего запрещают проведение корпоративов и закрыли фуд-корты в торговых центрах.

На стадионе будут действовать сектора COVID-free, доступ на которые будет доступен при наличии сертификата о вакцинации.

Игра "Крыльев Советов" с "Ахматом" станет первой для самарской команды в премьер-лиге после сезона в ФНЛ. Матч состоится в воскресенье, 25 июля. Из-за сильной жары начало встречи перенесли на 20:00.