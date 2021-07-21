В Тольятти возбудили уголовное дело по факту отравления иностранцев в хостеле

Следователи выясняют причины отравления иностранцев в хостеле
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти возбудили уголовное дело по факту массового отравления иностранных граждан в хостеле. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.
Ранее сообщалось, что в тольяттинском хостеле 23 человека, являющихся жителями иностранных государств, почувствовали себя плохо, а 14 из них оказались в больнице.
Сейчас пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Известно, что пострадавшие отравились, когда ели в хостеле.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.