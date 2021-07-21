В Самаре на Волге из воды достали погибшего мужчину

В Самаре на Волге искали утонувшего мужчину. Фото - ПСС Самарской области

В Самаре на Волге в среду, 21 июля, из воды достали погибшего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Спасатели начали поиски по заявлению полицейских. Как стало известно, во время ночного купания пропал 44-летний мужчина.

Около двух часов три водолаза исследовали дно в районе Первомайского спуска и нашли погибшего около бетонной дамбы.

Как сообщают спасатели, большинство трагических случаев на воде в регионе происходит на необорудованных пляжах, а также когда отдыхающие злоупотребляют алкоголем.