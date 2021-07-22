На Самарскую область надвигается сильный ветер

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности

В Самарской области в четверг, 22 июля, объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающегося сильного ветра. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается усиление ветра до 25-28 м/с, возможен град. В таких условиях рекомендуется не выходить из дома без особой необходимости, не находиться около старых деревьев, ненадежных конструкций и стен домов, поскольку с крыш от ветра могут подать разные предметы.

Да конца недели в регионе прогнозируют дожди, температура воздуха снизится до +20, +25 градусов.

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